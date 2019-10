Condividi

Ha fatto infammare alcune testate giornalistiche, on line e non, ma senza trovare riscontro: la notizia di una eredità da 850 mila euro lasciata da una ricca vedova di Salerno a Pietro Maso non avrebbe trovato alcun riscontro e sarebbe quindi la più classica delle fake news.

Secondo quanto riferisce il sito butac.it, le importanti redazioni sarebbero state prese in giro da professionisti del settore, evidenziando così la poca accuratezza del lavoro di verifica svolto.