Salute: seggioloni bimbi ricettacolo batteri, test in Gb

Condividi

Linkedin email

Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) – Seggioloni nei ristoranti ricettacolo di batteri. A metterlo in luce un’inchiesta della Bbc news che ha fatto analizzare una serie di campioni ottenuti dalle sedute per bambini di alcune catene di ristoranti inglesi. Risultato: un sorprendente livello sporcizia, trattandosi di microrganismi che potrebbero essere asportati con una banale passata di spugna e detersivo. Come dire: vengono puliti molto di più i tavoli dei ‘grandi’. Ed è per questo che alcune associazioni di genitori britanniche hanno chiesto che i test sui mobili del ristorante facciano parte delle ispezioni igieniche nei locali.

La Food Standards Agency ha affermato, però, che i criteri di igiene non riguardano i mobili. Andrew Morris della Keele University ha affermato che alcuni dei 9 seggioloni sottoposti a tampone dalla Bbc avevano una quantità di batteri oltre 12 volte superiore a quella che ci si aspetterebbe. Una situazione che rappresenta “un fallimento nella buona pulizia”, ma che non dovrebbe causare problemi di salute a neonati o bambini. Desta però particolare preoccupazione la presenza di batteri coliformi, comunemente associati al sistema digestivo, perché “ti aspetteresti che anche con una pulizia modesta li uccida in modo abbastanza efficace”. Basterebbe, insomma, un po’ più di diligenza nel tenere puliti i seggioloni.