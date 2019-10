Maltempo di agosto, Regione avvia rimborso danni

Condividi

Approvata dalla giunta regionale del Veneto la richiesta di declaratoria per i danni subiti dalle imprese agricole dei comuni del Polesine, del Veronese e della Marca a causa del maltempo e delle forti raffiche di vento e grandinate che colpirono il territorio il 2 e il 6- 7 agosto scorsi. Provvedimento che individua le zone dei comuni colpiti dove sono stati accertati danni al comparto agricolo a strutture non ammissibili ad assicurazione agevolata oltre alle scorte consentendo così di attivare le procedure del Fondo di solidarietà nazionale.

Le rilevazioni di Avepa avevano evidenziato danni per il comparto agricolo superiori al 30% della produzione lorda vendibile. La richiesta riguarda i danni subiti dai tetti di fabbricati e ricoveri agricoli, stalle, abitazioni rurali, serre, piantagioni arboree da frutto, pioppeti, reti antigrandine dei frutteti. La declaratoria di eccezionale evento atmosferico per il 2 agosto interessa: in provincia di Rovigo i comuni di Ariano nel Polesine (località Rivà, San Basilio, Tombe, Via Fatutto), Loreo (via Sant’Antonino, via Padova, via del Mare); Porto Tolle, (Cà Dolfin, Cà Tiepolo, Cà Venier, Tolle, Cà Mello, Donzella, Pradon, Polesine Camerini, Canarin, Boccasette, Cà Bonelli); Porto Viro (località Madonnina, Porto Levante, Villaregia), Taglio di Po (località Cà Vendramin, Pisana, Oca Marina e via San Basilio); in provincia di Treviso l’intero territorio comunale di Salgareda; in provincia di Verona i comuni di Albaredo d’Adige, nel territorio a sud delle strade che congiungono le località Motta, Colombaron, Casotton, Presina, Cà dei sette, Cadalora, nonchè gli interi territori comunali di Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant’Anna e Minerbe. La declaratoria interessa inoltre la località Slavacchio, in comune di Legnago, Caselle in comune di Pressana, le località Brazzetto e Nichesola in comune di Terrazzo, e la località Miega, nel comune di Veronella. Per i danni causati dai venti impetuosi del 6-7 agosto il provvedimento ammette alle procedure di ristoro danni la località Mazzantica, nel comune veronese di Oppeano.

«I rilievi di danno – spiega l’assessore all’agricoltura Giuseppe Pan – consentono di poter proporre al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali la richiesta di dichiarazione dell’esistenza di eccezionali avversità atmosferiche nelle zone territoriali evidenziate. Con la pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana le imprese del comparto agricolo danneggiate potranno presentare richiesta di intervento».