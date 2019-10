Come arredare gli uffici con gusto e funzionalità

Condividi

Linkedin email

L’efficienza degli spazi di lavoro condiziona la progettazione dell’arredamento, nonostante la gradevolezza, soprattutto in contesti aperti al pubblico, conservi rilevanza. Le scrivanie fanno parte dei componenti essenziali e di stretta correlazione con la produttività.

La scrivania giusta è quella che risponde esattamente alle specifiche esigenze aziendali e professionali. Ci sono uffici in cui si preferiscono scrivanie di piccole dimensioni, in ottica di ottimizzazione degli spazi e sostegno a uno spirito di collaborazione. Mentre in altri casi, vengono utilizzate scrivanie con ampie superfici per la consultazione della documentazione cartacea e l’uso di computer desktop o laptop.

Malgrado i documenti vengano redatti e trasformati in formato elettronico, ancora oggi in azienda c’è molto materiale cartaceo da gestire. La libreria è un altro componente irrinunciabile nell’arredamento degli uffici, importante per l’organizzazione dei processi produttivi (pensiamo all’accesso ai fascicoli), ma anche sotto il profilo estetico e dello stile che si vuole conferire all’ambiente.

In qualunque ufficio l’illuminazione va studiata affinché supporti il lavoro. Possono essere necessarie lampade da scrivania, piantane o altre soluzioni particolari, a seconda anche del gusto selezionato per lo studio/ufficio.

Castellani Shop: cassettiera per ufficio e gli altri arredi Made in Italy per negozi, uffici e industrie

Oltre a quelli citati, ci sono tanti altri elementi d’arredo rilevanti, come la cassettiera ufficio, le scaffalature, gli espositori e gli armadi. Castellani Shop propone selezionati articoli Made in Italy per il completo arredamento di negozi, uffici e industrie.

Sono prodotti realizzati integralmente in Italia, all’interno delle strutture di Castellani.it Srl, che provvede a progettazione, realizzazione, consegna e montaggio. Il risultato è un’offerta che risponde a pieno alle esigenze delle diverse realtà produttive, composta da: scaffalature magazzino, banchi vendita, vetrine espositive, arredo ufficio, reception per ufficio, sedie da ufficio e molto altro.

Per la qualità dell’offerta, di cui fa parte l’ottimo servizio di assistenza clienti (0578 748052, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 16:30), Castellani Shop ha conseguito il sigillo Gold del Consorzio Netcomm, merito di un giudizio medio degli utenti corrispondente a 4,6/5. Del medesimo tenore sono le recensioni Google, che attribuiscono all’esperienza d’acquisto un voto di 4,8/5.

Castellani.it Srl vanta inoltre diverse certificazioni aziendali. Insieme a OHSAS 18001:2007, ha conseguito i certificati ISO: UNI EN ISO 14001:2015 e UNI EN ISO 9001:2015. Grazie alla produzione completamente italiana, ha ricevuto la certificazione MUN (Marchio Unico Nazionale), certificazione di conformità d’origine e tipicità italiana.

Acquistando su Castellani Shop, il cliente può contare su spedizione gratuita in Italia per ordini superiori a 500 euro (iva esclusa) e in Europa superata la soglia dei 1.000 euro (iva esclusa).