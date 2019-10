«Sei pelle e ossa, ma mangi?». Elena Santarelli presa di mira sui social

Condividi

Elena Santarelli, che si sta rilassando al mare con il figlio Giacomo, guarito da poco da un terribile tumore, è stata presa di mira sui social per alcune foto postate in bikini. Gli utenti di Instagram non si sono risparmiati in critiche e attacchi. Da chi scrive «Sei pelle e ossa» a chi le dice «Mangia qualcosa».

La risposta della Santarelli non si è fatta attendere: «La dovete finire di scrivere questo. Non faccio nessuna dieta e assicuro che sto bene e sono sempre stata magra e tonica. Diresti ad una donna in carne “sei troppo grassa”?».