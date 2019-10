I migliori ristoranti vegan in Veneto

Condividi

Il 1° novembre si celebrerà la Giornata mondiale Vegan. Sempre più persone scelgono una dieta priva di carne, uova e altri derivati animali. The Fork ha fatto un sondaggio dov’è emerso che l’Italia è il Paese in Europa che ha registrato il più forte aumento di prenotazioni presso i ristoranti che offrono piatti vegani. L’Italia è anche il paese con il maggior numero di ristoranti con opzioni vegane: il 22% dei ristoranti offre almeno un piatto veg nel menù.

Nella top ten dei migliori ristoranti vegan in Italia stilata da The Fork ci sono ben 3 locali veneti. Al secondo posto troviamo Flora Vegano e Gluten Free, a Verona, una certezza per celiaci e vegani: neanche una traccia di glutine e nessun prodotto di derivazione animale. Il motto è “Eat different”, da provare: vellutata di zucca con cous cous di macadamia. Al quinto posto troviamo VgOloso a Venezia e subito dopo Albaspina BioAgriturismo Vegan, Monticello Conte Otto (Vicenza).

Altri ristoranti vegan che vi segnaliamo è il Nicelli Restaurant al Lido di Venezia, il ristorante Ogio sempre a Venezia, il ristorante Verdegaio a Susegana (Treviso), il ristorante Le Terrazze di Villorba (Treviso), il ristorante Ca’ Sana a Padova, la Trattoria al Cavallino a Vicenza e il ristorante Ostro a Villa Bartolomea (Verona).