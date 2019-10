Doppio spettacolo a Marostica: partita degli scacchi e concerto di Bocelli

Condividi

Linkedin email

Grande ritorno a Marostica per Andrea Bocelli. Dopo lo straordinario successo del 2016, con un concerto esaurito in ogni ordine di posto, il celebre tenore ritorna eccezionalmente in Piazza Castello il 16 settembre 2020 (inizio ore 21) per una nuova, memorabile esibizione. Nell’evento, organizzato ancora una volta da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Marostica, Andrea Bocelli si esibirà con coro e orchestra di 120 elementi, secondo un repertorio che lo vedrà impegnato nelle più celebri arie d’opera e nelle sue hit più famose. Il concerto, infatti, sarà diviso in due parti: la prima dedicata all’opera, la seconda ai brani crossover della sua carriera.

Ad ospitarlo, una delle piazze più belle d’Italia, nell’occasione allestita con speciali tribune per il pubblico a seguito della famosa rievocazione La Partita a Scacchi di Marostica a personaggi viventi, che andrà in scena i giorni precedenti il concerto (11,12, 13 settembre 2020). Il tenore più amato a livello planetario, vincitore del Golden Globe, dopo oltre un milione di copie vendute delll’album “SI”, torna con un’edizione speciale, in uscita l’8 novembre prossimo per Decca/Sugar, che contiene il nuovissimo duetto con la cantautrice britannica, nominata ai Grammy, Ellie Goulding, e una inedita canzone con Jennifer Garner.

Andrea Bocelli, nato con un dono per la musica, è diventato uno dei cantanti più famosi e apprezzati al mondo, esibendosi in importanti eventi internazionali tra quali i Giochi olimpici e la Coppa del mondo. Ha vinto un Golden Globe, sette Classical BRITs e sette World Music Awards, oltre ad aver conquistato una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Nel corso della sua carriera, ha collaborato con importanti pop star come Ariana Grande, Nicole Scherzinger, Jennifer Lopez, LeAnn Rimes, Christina Aguilera, Céline Dion, Tony Bennett e molti altri.

Biglietti a partire da € 70 + diritti di prevendita

Biglietti in vendita da giovedì 31 ottobre alle ore 10 sui circuiti Ticketone e Vivaticket