Instagram, ecco quanto guadagna la Ferragni con un post

Condividi

Linkedin email

Anche quest’anno, puntuale come un’orologio svizzero, torna la classifica di hopperhq.com delle celebrità più pagate per pubblicizzare un prodotto con un post su Instagram. La graduatoria è basata su analisi interne e dati pubblici, come ad esempio il coinvolgimento medio di ogni post, la frequenza con cui pubblicano contenuti e il numero di follower.

Nel 2019 la più costosa è stata Kylie Jenner, la sorella più piccola delle Kardashian, che chiede 1 milione e 266 mila dollari a post. La seconda è la cantante Ariana Grande che si ferma a 996 mila dollari a post. Al terzo posto Cristiano Ronaldo con 975 mila dollari a post.

Per quanto riguarda gli influencer italiani, in posizione 43 spunta Chiara Ferragni che chiede 58 mila e 300 dollari a post. Gianluca Vacchi è 51esimo 44.600 dollari. Al 73esimo posto c’è Mariano Di Vaio che guadagna 21.300 dollari a post.