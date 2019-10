Circo con animali a Vicenza, Lav: «Non andateci»

Condividi

Tra qualche giorno a Vicenza arriverà il circo con animali. Piera Costa, responsabile dell’associazione Lav cittadina con un post Facebook chiede alla cittadinanza di non andarci: «Non finanziate questo scempio, è l’unico modo per aiutare questi animali fino a quando non saranno vietati nei circhi».

«Il comune di Vicenza – continua la responsabile – è stato bravo e ha fatto un regolamento molto rigido per tutelare gli animali in quanto in Italia è ancora ammesso il circo con animali. Nessun circo rispetta questo regolamento e noi ogni volta che arriva facciamo denunce su denunce. Ma non basta, cambiano nome e ripartono. Non insegnate ai bambini lo sfruttamento, ma insegnategli il rispetto verso gli animali».