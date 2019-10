Al Gemelli centro Komen Italia per cure integrate cancro seno

Condividi

Roma, 31 ott. (Adnkronos Salute) – A una donna che sviluppa un tumore al seno devono essere offerte sia terapie oncologiche di eccellenza che cure complementari (tra cui l’agopuntura, la fitoterapia e le tecniche di meditazione) che aiutino anche la sfera psicofisica. Viene inaugurato alla Fondazione policlinico Gemelli Irccs di Roma il Centro Komen Italia per i trattamenti integrati in oncologia, che consentirà alle pazienti in cura nel centro di Senologia e nel day hospital dei tumori femminili di ricevere una serie di trattamenti complementari utili a migliorare il benessere della persona durante e dopo i percorsi di cura, a limitare gli effetti secondari delle terapie oncologiche tradizionali e a ridurre i rischi di recidiva della malattia.

Inoltre, il nuovo Centro Komen servirà per creare un polo educativo e un laboratorio di ricerca clinica nel campo delle discipline complementari, degli stili di vita e del microbiota in oncologia. Questa mattina la presentazione del Centro Komen al Gemelli, con il sottosegretario ai Beni culturali Lorena Bonaccorsi, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e la sindaca di Roma Virginia Raggi, in occasione della fine del mese internazionale della prevenzione dei tumori del seno.

Insieme alla nuova struttura sono stati presentati due protocolli di intesa con il Parco archeologico del Colosseo e con l’Accademia nazionale di Santa Cecilia.

“Le terapie complementari hanno validità scientifica e aiutano le pazienti nel percorso di cura di una patologia oncologica alleviando i disturbi e gli effetti collaterali della radioterapia, terapia ormonale e della stessa chirurgia – ha spiegato all’Adnkronos Salute Stefano Magno, chirurgo senologo e responsabile del Centro terapia integrata Komen Italia – Il nostro intervento non vuole sostituirsi alle cure oncologiche ma sostenere le donne. Usiamo l’agopuntura da cinque anni e in alcune specifiche condizioni allevia alcuni disturbi come le vampate di calore o i dolori articolari indotti dai farmaci. Utilissimo anche la fitoterapia e alcune tecniche di meditazione. L’obiettivo del nuovo centro è di triplicare le pazienti che già seguiamo ogni anno, circa 3.000”.

“La Fondazione policlinico Gemelli Irccs ha avviato una collaborazione con la Komen Italia per aumentare l’offerta di servizi alle donne con tumore del seno – ha affermato Giovanni Raimondi, presidente della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs – Questa preziosa collaborazione ha facilitato la realizzazione di una serie di importati progetti nel policlinico Gemelli, come l’istituzione del Centro multidisciplinare di senologia, l’avvio di percorsi di sostegno psico-oncologico, la creazione della carovana della prevenzione e ora l’apertura di un Centro di terapie integrate in oncologia, che testimoniano l’attenzione che la nostra istituzione dedica nell’accompagnare i percorsi di cura dei malati oncologici”. (Segue)