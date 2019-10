Festa d’autunno a Valdagno

Condividi

Il programma

Giovedì 31 ottobre

ore 16.30 Apertura stand frittelle – “Maroni e Turbinelo”

ore 18.00 Apertura stand panini “onti”

ore 19.00 Apertura strand gastronomico di Provaldagno e stand Bavarese con Kolpingfamilie di PRIEN

ore 21.00 Aspettando Halloween in musica con i “MUPPETS”

Venerdì 1 novembre

ore 10.00 Cortile Palazzo Festari, Mostra mercato di artigianato e Associazioni di volontariato “Ben fatto – piccola fiera del fare con Passione”

ore 12.30 Pranzo in Piazza al campanile

ore 16.00 Apertura stand frittelle – “Maroni e Turbinelo”

ore 16.30 Spettacolo di Magia “Fantasie magiche” con il Mago Paladino in Piazza del Campanile

ore 18.00 Apertura stand panini “onti”

ore 19.00 Apertura strand gastronomico di Provaldagno e stand Bavarese con Kolpingfamilie di PRIEN

ore 21.00 Dennis Fantina (vincitore di “Saranno Famosi” oggi “Amici”, Grease, All together now”) in concerto con “Trio De Janero”

Sabato 2 novembre

ore 10.00 Cortile Palazzo Festari, Mostra mercato di artigianato e Associazioni di volontariato “Ben fatto – piccola fiera del fare con Passione”

ore 14.30 / 18.00 “Harry Potter a Villa Valley… il ritorno” presso Biblioteca Civica Villa Valle

ore 16.00 Apertura stand frittelle – “Maroni e Turbinelo”

ore 18.00 Apertura stand panini “onti”

ore 19.00 Apertura strand gastronomico di Provaldagno e stand Bavarese con Kolpingfamilie di PRIEN

ore 21.00 Musica con “Mr Gray” tributo dance alla musica anni ’90 e 2000

Domenica 3 novembre

ore 10.00 Cortile Palazzo Festari, Mostra mercato di artigianato e Associazioni di volontariato “Ben fatto – piccola fiera del fare con Passione”

ore 12.30 Pranzo in Piazza al campanile

ore 16.00 Apertura stand frittelle – “Maroni e Turbinelo”

ore 17.00 Apertura stand panini “onti”

ore 17.00 Musica: i TRE.DI presentano KANTA TU

ore 19.00 Apertura strand gastronomico di Provaldagno e stand Bavarese con Kolpingfamilie di PRIEN

ore 21.00 Chiusura Manifestazione

Immancabili i “maroni” con il vino “turbinelo”,

vin brulè e le inimitabili “fritole con l’erba maresina”

per tutta la durata della manifestazione.

Vi presentiamo inoltre LA PIAZZA DEI SAPORI – il menù da gustare in Piazza del Campanile:

– Lasagne al forno con radicchio e salsiccia

– Gnocchi con la fioretta

– Pasta e fagioli

– Stinco di maiale al forno con polenta

– Goulash con polenta morbida

– Trippe

– Contorni vari

– Frittelle dolci

– I prodotti bavaresi della Kolpingfamilie con i caratteristici wurstel, crauti e birra

– I famosi “panini onti” di Provaldagno e patate fritte

– “Maroni e turbinelo”

– Vin brulè

– Angolo dei “CALICI D.O.C.”

In coerenza con il rispetto del territorio e dell’ambiente, durante la manifestazione Provaldagno utilizzerà piatti, bicchieri, posate in MATER-BI. Chiediamo a TUTTI DI COLLABORARE e rispettare la raccolta differenziata dei rifiuti. Grazie e buon appetito!

(Ph LAfoto)