«Halloween in Veneto è sempre esistito: non perdiamo le tradizioni»

Halloween nel corso degli anni è diventata una festa sempre più sdoganata in Italia tanto da arrivare a diventare, da pochi anni a questa parte, una celebrazione tipica entrata di diritto nel nostro calendario. Ma in pochi sanno che anche nell’antichità in Veneto si era soliti festeggiarlo, solo il nome era diverso: stiamo parlando del rito delle Lumere. Lo racconta proprio il presidente Luca Zaia parlando di «patrimonio d’identità, cultura e tradizione che non va perduto» e invitando tutti a «raccontarlo ai più piccoli».