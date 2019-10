Condividi

Linkedin email

Un genitore veneto spende in media 351 euro al mese per tenere il proprio pargolo al nido, circa 50 euro in più dell’italiano medio.

Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva Italia, Belluno è la città della regione dove affidare i figli alle cure delle operatrici costa di più, ben 477 euro, quasi il doppio che a Rovigo, 235 euro. Dopo i bellunesi, ci sono i genitori vicentini, 465, veronesi, 400, padovani, 316, trevigiani, 300, e veneziani, 261.