Al pronto soccorso con febbre, viene dimessa: muore 25enne

Tragedia a Cannareggio dove una ragazza di 25 anni è morta ieri per un arresto cardiocircolatorio. La giovane si sarebbe presentata in pronto soccorso all’ospedale civile di Venezia sabato: faceva fatica a respirare e aveva la febbre alta. Dopo una nottata in osservazione, la ragazza, probabilmente colpita da polmonite, sarebbe stata dimessa con una terapia da seguire a casa.

Le sue condizioni però non sarebbero migliorate, anzi. Ieri il collasso: la chiamata al 118, la corsa in ospedale ma purtroppo è stato tutto inutile. Il nosocomio, come da prassi, starebbe eseguendo gli accertamenti per dare un perchè a questa immensa tragedia.

(ph: Flickr Paulo O)