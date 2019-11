Giordano l’ammazza zucche, Chef Rubio: «Prenderti a mazzate sulle p***e no?»

Condividi

Il video di Mario Giordano che distrugge zucche con una mazza da baseball urlando «Io non voglio festeggiare Halloween, celebriamo Ognissanti» è diventato virale in rete (clicca qui per vederlo). Molti i commenti sarcastici e i meme e in molti lanciano l’idea di «Travestirsi per Halloween da Mario Giordano l’ammazza zucche». Tra questi non manca l’ironia di Chef Rubio che scrive su Twitter: «Ma che Halloween era quello in cui ti prendesti a mazzate le palle invece delle zucche? Aiutami che non mo ricordo».