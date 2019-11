Halloween sexy per la Pellegrini: intimo nero e zucca malefica

Condividi

Durante la notte più horror dell’anno, i vip si sono scatenati sfidandosi a colpi di travestimenti originali. C’è chi ad Halloween ha deciso di puntare sulla simpatia come i Ferragnez che hanno scelto Pikachu, il celebre pokemon giallo. Chi punta invece alla Disney come Federica Nargi vestita da Malefica. Chi alle serie tv più famose come Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani, nei panni dei protagonisti della serie La Casa di Carta.

E non mancano i travestimenti sexy come quello di Federica Pellegrini che ha scelto una lingerie total black con zucca con ghigno cattivo sottobraccio. Il tocco finale al suo look “horror” sono i capelli che le coprono il viso in stile Samara di The Ring. Il “costume” ha conquistato i suoi fan che l’hanno sommersa di commenti complimentandosi per il fisico tonico e perfetto.