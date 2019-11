Anziana decapitata: era morta da un mese

Condividi

Linkedin email

Macabro ritrovamento da parte della protezione civile, vigili del fuoco e del Suem 118, l’altro giorno, a Covolo di Pedrobba, nel Trevigiano. I soccorsi erano stati allertati dai vicini di Maria Comsa, 81 anni, che non vedevano la donna da qualche tempo.

Quando sono entrati nell’abitazione, i sanitari hanno trovato la povera vittima in avanzato stato di decomposizione, morta da qualche settimana. Nel processo, il capo le si era staccato dal collo, ma sin dalle prime rilevazioni, è stata esclusa ogni pista traumatica. Con altissima probabilità, la donna è stata colta da un malore fatale e, dalle indagini dei carabinieri, in casa non mancherebbe nulla né ci sono segni di effrazione. Vedova, conduceva vita molto riservata: l’ennesimo dramma della solitudine.