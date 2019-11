Verona Mobility day: tutte le iniziative

Condividi

Numerose le iniziative in programma per il Verona Mobility Day di domenica 3 novembre 2019: visite guidate, passeggiate, laboratori ecologici e appuntamenti culturali per scoprire lati nascosti della città.

Si invita la popolazione a raggiungere il centro storico a piedi, in bicicletta o utilizzando i mezzi pubblici approfittando delle agevolazioni messe in campo da ATV e riscoprire una mobilità sostenibile. Prosegue “MuoVERSI”, il concorso che premia chi sceglie una mobilità a basso impatto ambientale. Per il dettaglio sulle misure viabilistiche e di mobilità sostenibile consulta l’editoriale dedicato e il sito web di ATV.

Il programma degli eventi

Area Arsenale – Padiglione 20

Gli alieni non vengono dallo spazio… ma viaggiano nella vostra valigia

Laboratorio sulle piante “aliene” a cura dai Carabinieri Forestali del centro di Biodiversità di Peri (VR).

Orario: ogni mezz’ora dalle 15 alle 17.

Foglialibro d’Autunno

Le foglie e i colori dell’autunno diventano pagine di piccoli libri d’artista: laboratorio a cura dell’Associazione “le Fate Onlus” .

Orario: ogni mezz’ora dalle 15 alle 17.

“Gli oggetti in viaggio”

Ogni partecipante avrà in dotazione un tavolo sul quale esporre in modo ordinato oggetti inutilizzati che vorrà mettere a disposizione: non sarà possibile solamente vendere, ma si dovrà offrire agli altri partecipanti anche cose in regalo e in baratto. Possono partecipare anchei bambini.

Scopo primario dell’iniziativa infatti non è la realizzazione di un guadagno economico, ma la sensibilizzazione riguardo allo spreco di oggetti ancora utili e utilizzabili, allungando la vita degli stessi ed evitando di gettarli in discarica anzitempo. Non potranno in ogni caso essere venduti oggetti per importi superiore a 50 Euro.

L’attività è organizzata dal gruppo Famiglie rifiuti zero di Verona insieme al Centro di Riuso Creativo.

Orario: dalle 15 alle 17.

La partecipazione a tutti i laboratori è gratuita previa iscrizione tramite e-mail a *protected email* o chiamando il numero 3358242946, specificando il numero di partecipanti.

Ridiamo il sorriso alla Pianura Padana

Domenica 3 novembre 2019 continua la consegna gratuita delle piante a coloro che hanno aderito al progetto. È ancora possibile partecipare e richiedere una tra le quattro tipologie di piante proposte (da terrazzo, da piccolo o grande giardino, siepe campestre) scegliendo in base agli spazi che si hanno a disposizione per la piantumazione.

Musei Civici Veronesi

Ingresso a 1 euro

Visite guidate di un’ora in tutti i Musei Civici Veronesi, con ingresso a 1 euro.

“Turista nella mia città”

Sette visite guidate alla scoperta dei Musei Civici di Verona per i cittadini e i turisti che vogliono scoprire, o riscoprire, gli straordinari tesori d’arte e storia che vi sono custoditi. Costo a persona: 5 euro + 1 euro per il biglietto di ingresso ai musei. Sotto i 14 anni la visita è gratuita, solo se accompagnati da un adulto.

Museo Africano

Prosegue la prestigiosa e originale mostra “MACHO NNE Visioni afro – futuriste” di Cyrus Kabiru, importante artista pittore e scultore keniano, organizzata dal Museo Africano e dal Festival del Cinema Africano.

Il titolo della mostra in lingua swahili significa “quattrocchi”: con occhiali costruiti in modo originale e artistico si può vedere il modo e farsi vedere dagli altri. Il “quattrocchi” è la testimonianza di come la capacità artistica e l’utilizzo originale di materiale di scarto siano la base della storia di successo che ha vissuto Cyrus Kabiru, presente a Verona per presentare il suo lavoro. Oltre a visitare la mostra, sarà possibile partecipare ad alcune a proposte didattiche pensate per le famiglie.

Informazioni e contatti

