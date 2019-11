Esce di strada e si incastra tra palo e muretto

Condividi

Alle 16:15, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Casarette a Castelgomberto per un’auto finita sul marciapiedi contro il cancelletto d’ingresso di una ditta, dopo la perdita di controllo della vettura da parte della conducente, rimasta ferita. I pompieri arrivati da Arzignano, hanno messo in sicurezza l’auto, incastratasi tra il muretto della cancellata e un palo dell’illuminazione pubblica, mentre la donna era assistista dal personale del suem 118. La donna è stata poi trasferita in ambulanza in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.