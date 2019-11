Arcella, terrorizza i passanti con una bottiglia

Condividi

Giovedì scorso due pattuglie delle volanti della Questura di Padova hanno bloccato un nordafricano che alle 8.30 di mattina in zona San Carlo all’Arcella minacciava e insultava i passanti con una bottiglia in mano.

All’arrivo della Polizia, inviata sul posto dalla Centrale Operativa a seguito delle numerose chiamate giunte al 113 da cittadini terrorizzati, l’uomo ha tentato di scappare rifugiandosi in un negozio di generi alimentari. Raggiunto, gli agenti con molta difficoltà sono riusciti a bloccarlo e caricarlo sul mezzo di servizio all’interno del quale ha continuato ad opporre una forte resistenza colpendo ripetutamente l’auto. Una volta in Questura lo stesso è stato denunciato per resistenza e danneggiamento.

Durante l’intervento l’altra pattuglia ha bloccato un connazionale che era con lo straniero trovandolo in possesso di diverse dosi di hashish e quindi è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio