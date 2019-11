Foto porno della casalinga sciatta: denunciato ex marito

Condividi

Linkedin email

Per dimostrare il caos all’interno dell’abitazione coniugale, un uomo nell’ambito del procedimento civile di separazione, ha depositato in tribunale a Chieti un cd contenente foto della moglie in pose sessualmente esplicite (tra l’altro inviategli su sua richiesta) in cui sullo sfondo si intravedrebbe il disordine presente in casa. Quando l’avvocato della donna ha preso visione degli atti depositati dalla controparte ha subito informato la sua assistita: istantanea la decisione di sporgere querela presso i carabinieri per violazione della nuova norma del ‘revenge porn’ (art. 612 ter del codice penale che vieta qualsiasi diffusione di immagini sessualmente esplicite senza il consenso dell’interessato).

Sarà ora la Procura di Chieti, alla quale l’uomo è stato denunciato, a decidere se il deposito presso l’autorità giudiziaria integri la fattispecie, nel frattempo la consorte ha chiesto la cancellazione dei file dal fascicolo.

Scopri altre notizie curiose

(Ph Screenshot Desperate Housewife)