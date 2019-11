L’oroscopo della settimana (4-10 novembre): Leone, felicità a portata di mano

Condividi

♈-ARIETE

NON TERGIVERSARE

Avverti che ora ci siano nodi che arrivano al pettine e che le cose da risolvere si stiano moltiplicando? Dietro consiglio di un Marte stuzzicante e assecondando le indicazioni che Saturno, Plutone e inizialmente anche la Luna ti inviano, prendi le situazioni attuali di petto, senza tergiversare e andando al punto senza esitazioni. Anche con le persona che ti sono molto care una politica più diretta e schietta si rivelerà la migliore.

♉-TORO

IL PEGGIO E’ PASSATO!

Il peggio è decisamente passato! Hai capito perfettamente in che cosa stavi sbagliando e ci hai messo una opportuna pezza a colore. Adesso Urano non subisce più le nette opposizioni che hanno caratterizzato i periodi appena trascorsi, e può darti allora il suo messaggio di vigore, di impegno e di alternative alle solite politiche. Plutone, Saturno, e inizialmente pure la magica Luna, si schierano al tuo fianco per lungimiranti indicazioni.

♊-GEMELLI

CONCOMITANZA CELESTE

C’è una felice concomitanza di sproni celesti nel fatto che Marte, dalla Bilancia, ti appoggia per tutto il periodo e la Luna, passando in Aquario fra il 4 e il 5, completa la triangolazione positiva fra Segni d’Aria e ti favorisce grandemente. Parecchie cose ti tornano alla mente e illuminano di una luce nuova e originale la strada che potresti percorrere con gran costrutto e con una energia invidiabile. Anche nei sentimenti c’è aria nuova.

♋- CANCRO

COMPLICITÀ DI COPPIA

I pianeti che guardano con benevolenza al tuo bel Segno sono equivalenti con quelli che invece si pronunciano ostili: Mercurio e il Sole in Scorpione, più Nettuno pescino, ti spianano la strada in parecchi settori, fra i quali quello affettivo ha la sua bella rilevanza. Mentre Plutone e Saturno ancora tentano di metterti i bastoni fra le ruote…In molti campi la situazione è stazionaria, ma non nell’amore dove la complicità di coppia e deliziosa.

♌-LEONE

FELICITÀ A PORTATA DI MANO…

Nelle questioni a due le stelle si stanno schierando davvero dalla tua parte, sono con te perché i due pianeti della letizia, della grazia e della serenità sono alleati in Sagittario. Giove Venere insieme ti inviano messaggi paciosi e rasserenanti. L’amore ha ripreso il suo posto in cima ali tuoi pensieri e regala una luminosa felicità al momento attuale, capace di farti del tutto dimenticare precedenti tensioni. La felicità è a portata di mano…

♍- VERGINE

PIANI BEN DELINEATI

Intuire che cosa si voglia da te, capire finalmente i sentieri che deve percorrere la tua capacità di agevolare chi ti è caro sarà il primo passo per sentirsi veramente capace di aiutare chi ami. Saturno, Plutone e inizialmente pure la Luna, tutti e tre in Capricorno, aprono la mente all’intuizione più sottile e il quadro generale ti sarà più chiaro. Non esente da rischi, ma comunque ben delineato dalla tua attuale epidermica, forte, sensibilità.

♎- BILANCIA

DOVRAI IMPROVVISARE…

È ancora Marte il fautore delle tue attività, che sono decise, impulsive e molto battagliere. Però il quadrato che si verificherà con Plutone posizionato nel Capricorno, ti avverte che dovresti usare modi più garbati e nascondere assai meglio le tue finalità. Qualche vittoria tenderebbe a sfuggirti, forse perché non agisci secondo schemi collaudati ma perché in certe situazioni devi improvvisare e cambiare all’ultimo le carte in tavola.

♏-SCORPIONE

EVOLUZIONI PROMETTENTI

Continua la fase nella quale tutto ciò che inizi è già magicamente a metà dell’opera!!! Nel Segno il percorso del Sole si accende di mille rutilanti colori grazie al trigono con Nettuno e Mercurio, pur retrogrado, è in grado di suggerirti una speciale comunicativa che farà arrivare il tuo messaggio dovunque tu voglia indirizzarlo… Anche la situazione finanziaria, protetta da Giove e Venere insieme, prospetta evoluzioni promettentissime.

♐-SAGITTARIO

PERIODO D’ORO!

I due pianeti legati al bel vivere, alla gioia, al benessere e alla dolcezza espressiva e pure a una versione florida della bellezza ora sostano, insieme, nei tuoi Gradi Zodiacali. Essi adesso per te migliorano ogni faccenda che sia migliorabile: velocizzano, semplificano, alleggeriscono ogni eventuale carico. Inutile dire che stai vivendo al massimo della contentezza e le ottime occasioni del periodo sono da prendere assolutamente al volo!!!

♑-CAPRICORNO

SATURNO CAMBIA POLITICA.

Sono interessanti le attuali alleanze che gli aspetti ora rendono con rete. Il pianeta che maggiormente si distingue è Saturno, il quale in settimana si lega positivamente sia il Sole e sia ad un cangiante e cambiante Nettuno pescino. L’energia solare darà a Saturno una sicurezza formidabile, anche in grado di fare cambiamenti importanti nelle strategie un tantino fisse e sempre uguali che spesso adopera. Si cambiano strade, scopi, finalità…

♒- ACQUARIO

PRIMO QUARTO DI LUNA.

Nel tuo Segno avverrà in Settimana il Primo Quarto di Luna il cui potere confermativo e rassicurante ti è davvero indispensabile per continuare a progredire. I percorsi che stai facendo non sono sempre semplicissimi, ma l’incoraggiamento Lunare ti rassicura: hai colto il messaggio celeste e lo stai mettendo ben bene in pratica. Anche le faccende a due si avvalgono del percorso lunare: fra te e chi ti è caro c’è grande comprensione.

♓-PESCI

SOLE, NETTUNO E SATURNO…

Il Sole ora si rivelerà fattivo e energetico complice di Nettuno, visto che li unirà un trigono favoloso. Ma Nettuno sarà anche protagonista di un consolidante sestile con il saggio e posapiano Saturno, per rafforzare con la costanza e con la logica le conquiste che il Sole gli permetterà di fare. Dominare meglio certe delicate situazioni, per far valere il proprio punto di vista non è poi, finalmente, così utopico e così del tutto irrealizzabile …

A cura di Susy Grossi consulente astrologico