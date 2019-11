«Oltre 400 mila euro pubblici a stratega di Rucco: per comunicare cosa?»

Condividi

Linkedin email

Nota (spese) molto pesante quella per la comunicazione del sindaco Francesco Rucco, nonché presidente provinciale. E’ quando sostiene il consigliere di opposizione Raffaele Colombara in un comunicato, a proposito delle fatture elargite all’ufficio stampa di Alberto Serafin, della società Alquadrato.

«La situazione davvero vergognosa è che tra Provincia ed Aziende Partecipate si stanno spendendo migliaia e migliaia di euro pubblici per pagare “la comunicazione” – ed elenca – Aim: 28 mila euro per la comunicazione di una fusione mai avvenuta; Provincia di Vicenza (Presidente Rucco): 90mila euro per servizio di comunicazione istituzionale, più 20mila euro per attività di ufficio stampa; ViAcqua: 300mila euro in tre anni per progettazione e realizzazione piano di comunicazione».

«Uno schiaffo ai vicentini, una vera vergogna» conclude Colombara.