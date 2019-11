La Regione Veneto ti porta al cinema: tornano i martedì a 3 euro

Condividi

Torna da domani l’iniziativa di Agis Triveneto e Regione Veneto per promuovere il cinema d’autore. Tutti i martedì infatti nelle sale aderenti si potranno vedere film a soli 3 euro, un bel risparmio rispetto agli 8 euro solitamente necessari per un biglietto. Ecco i cinema e la programmazione in Veneto.

Vicenza

Multisala Metropolis (Bassano) – La scomparsa di mia madre di Beniamino Barrese – Orari: 17.45-20.00

Cinema Odeon -Martin Eden di Pietro Marcello – Orari: 15.30-18.00-20.30

Multisala Roma -E poi c’è Katherine di Nisha Ganatra – Orari: 17.00-19.15-21.30

Verona

Cinema Teatro Alcione – C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino – Orari: 17.30-20.30

Multisala Rivoli -La mia vita con John F. Donovan di Xavier Dolan – Orari: 21.30

Venezia

Multisala Giorgione -Tutto il mio folle amore di Gabriele Salvatores – Orari: 17.00-19.00-21.00; Il signor diavolo di Pupi Avati – Orari: 17.15-19.15-21.15

Multisala Rossini- Martin Eden di Pietro Marcello – Orari: 16.00-18.30-21.15

Cinema Dante (Mestre)- Martin Eden di Pietro Marcello – Orari: 16.00-18.30-21.00

Cinema Teatro (Mirano)- Yesterday di Danny Boyle – Orari: 20.30

Multisala Verdi (Piazzetta Mainardi, 6, 30014 Cavarzere) – Yesterday di Danny Boyle – Orari: 21.00

Multisala IMG Candiani (Mestre)- Il giorno più bello del mondo di Alessandro Siani – Orari: 16,45-20.00-22.15

Downton Abbey di Michael Enger – Orari: 16.45-19.55-22.15

Multisala IMG Palazzo (Mestre)- Tutto il mio folle amore di Gabriele Salvatores – Orari: 17.00-19.45-22.00

Cinema Oratorio (Robegano)- Io, Leonardo di Jesus Garces Lambert – Orari. 21.00.

Treviso

Cinema Cristallo (Oderzo) – Mio fratello rincorre i dinosauri di Stefano Cipani – Orari: 20.00-22.00

Multisala Corso -L’uomo del labirinto di Donato Carrisi – Orari: 17.30-20.30

Multisala Edera -L’ospite di Duccio Chiarini – Orari: 17.40-21.15-22.15

Multisala Verdi (Vittorio Veneto)- Tutto il mio folle amore di Gabriele Salvatores – Orari: 17.30-20.00

Multisala Manzoni (Paese) -Tutto il mio folle amore di Gabriele Salvatores – Orari: 20.30

Rovigo

Multisala Politeama (Rovigo)- Joker di Todd Phillips – Orari: 21.00

Padova

Cinema Il Lux- Psicomagia di Alejandro Jodorowsky – Orari: 19.00

Cinema Rex- C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino – Orari: 21.00

Multiastra- Tutto il mio folle amore di Gabriele Salvatores – Orari: 17,15

Cinema Esperia- C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino – Orari: 21.00

Multisala Porto Astra- C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino – Orari: 16.40-20.15

Multisala Pio X – MPX- C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino – Orari: 18.15; Yuli, danza e libertà di Icíar Bollaín – Orari: 18.30; Il mio profilo migliore di SAfy Nebbou – Orari: 21.10; Il segreto della miniera diHanna Slak – Orari: 21.15

Cinema Teatro Giardino (San Giorgio delle Pertiche)- Ad Astra di James Gray – Orari: 21.00

Belluno

Cinema Italia – Mio fratello rincorre i dinosauri di Stefano Cipani – Orari: 16.00-17.50-19.40-21.30

