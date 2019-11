Mestre, Leonardo spiegato ai più piccoli

Condividi

A cinquecento anni dalla sua scomparsa, Leonardo Da Vinci sbarca al Centro Candiani di Mestre con LEO, un progetto multidisciplinare organizzato, nell’ambito del ricco programma di Not Only for Kids 2019/2020, con la Compagnia Drammatico Vegetale per avvicinare i più piccoli – ma non solo – allo sguardo da bambino del grande genio rinascimentale. Leo delle meraviglie, installazione interattiva – opera, che sarà aperta dall’11 al 20 novembre, è una mostra ispirata agli elementi della natura per guardare il mondo con gli occhi d’incanto di un bambino. Insieme a una guida, ogni gruppo di partecipanti – durante la settimana le scuole e durante i weekend le famiglie – scoprirà le meraviglie del mondo leonardesco: un percorso in sei tappe con allestimenti e installazioni che prevedono un rapporto interattivo.

I bambini potranno giocare con una serie di costruzioni e meccanismi ispirati alle macchine di Leonardo e realizzati dai suoi studi, affronteranno poi due puzzle giganti con i quali ricostruire immagini tratte dai codici leonardeschi, infine saranno protagonisti di una “ricostruzione” de L’ultima cena, il famoso dipinto parietale vinciano, in un gioco tridimensionale con sorpresa finale.

Domenica 17 novembre, gioco, scienza e arte prenderanno forma nello spettacolo Leo. Uno sguardo bambino sul mondo. Un mondo visto e interpretato con gli occhi curiosi di un bambino che diventa uomo e continua ad avere lo stesso meravigliato sguardo infantile.

Ed è questo il Leonardo Da Vinci che verrà fatto scoprire ai bimbi: sempre alla ricerca di ciò che non conosce, la voglia insaziabile di toccare con mano gli ingranaggi della vita, per capire come la vita stessa funziona e dove non arriva l’osservazione della natura e dei fatti della vita, arriva l’immaginazione. Seguiremo Leo alle prese col mondo, in ginocchio che osserva la sabbia lambita dalle onde del mare, sdraiato o in cammino in un prato che guarda il cielo per poi fermarsi, accanto al fuoco del camino di casa.

Leo delle meraviglie

Insallazione interattiva – opera Sale espositive terzo piano

Consigliato dai 4 anni – sabato 9 novembre, domenica 10 novembre, sabato 16 novembre ore 15.00 – 16.30 e 18.00 visite guidate per le famiglie Ingresso visite guidate 5 euro a persona

LEO uno sguardo bambino sul mondo Auditorium quarto piano

domenica 17 novembre ore 16.00 e ore 18.00 Spettacolo consigliato dai 4 anni

Posto unico 7 euro, gratuito under 3 Promozione Family: un ingresso omaggio ogni due paganti dello stesso nucleo familiare Biglietteria: martedì e giovedì 16.00 – 18.00 Mercoledì e venerdì 10.00 – 12.00 Sabato 16.00 – 18.00 In occasione degli spettacoli e delle visite guidate, da due ore prima dell’inizio.