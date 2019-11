Manuel Bortuzzo da Fazio: «Tornare a camminare in 10 anni»

Condividi

Grande successo di pubblico per la puntata di ieri di “Che tempo che fa” di Fabio Fazio a cui ha partecipato anche il nuotatore trevigiano Manuel Bortuzzo, che ha ripercorso gli attimi terribili della sera in cui gli hanno sparato accidentalmente. «Sono qui per 12 millimetri – ha detto – nella sfortuna mi è andata bene. Non l’ho mai detto ma il mio obiettivo è tornare a camminare in 10 anni». La speranza, ha spiegato, è data da un filamento di midollo rimasto intatto.

Bortuzzo ha poi riascoltato “I migliori anni della nostra vita” di Renato Zero, l’ultima canzone che ha ballato in piedi, con la fidanzata. (t.d.b.)

(Ph. Rai2 screenshot)