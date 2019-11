Natale a Lazise: il più grande mercatino del Garda

Condividi

Sabato 23 Novembre si inaugura a Lazise il più grande Mercatino di Natale del Lago di Garda. Il suggestivo evento Natalizio si terrà nella centralissima Piazza Vittorio Emanuele, sul Lungolago Marconi e nelle vie interne del centro storico. Oltre 100 espositori con caratteristiche casette in legno, vi faranno vivere una magica atmosfera, con i colori, sapori e profumi del Natale.

Ci saranno inoltre numerosi laboratori creativi per bambini, giochi di una volta, animazione per grandi e piccini, degustazioni e area Street Food. Inoltre Babbo Natale con la sua carrozza accompagnerà i visitatori in un suggestivo viaggio per le vie del paese.

Programma

Il mercatino sarà aperto nei giorni 23-24 e 30 novembre, l’ 1 7-8 14-15, 21-22-23-24 dicembre e dal 26 Dicembre al 06 Gennaio 2020 con i seguenti orari 10.00- 19.00.