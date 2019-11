Spadafora: «Hellas e Sboarina condannino cori contro Balotelli»

Condividi

Il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora prende posizione sull’episodio dei cori contro Balotello allo stadio Bentegodi durante la partita Verona-Brescia. «Troppo spesso le società calcistiche hanno minimizzato e difeso – per ignavia, connivenza o timore – le frange estreme delle proprie tifoserie. In attesa che gli organi competenti svolgano gli accertamenti previsti chiedo all’Hellas Verona di condannare fermamente quanto avvenuto e prendere i necessari provvedimenti, anche alla luce delle dichiarazioni del suo capo ultrà, che non si addicono di certo a chi dovrebbe avere l’onere e l’onore di guidare una tifoseria».

«Chiedo anche al sindaco di Verona Federico Sboarina, che ha negato che ieri ci siano stati cori razzisti e incolpato il giocatore Balotelli di aver avviato una gogna mediatica contro la città, di rivedere i filmati e prendere le distanze da quei cori, proprio a tutela della comunità cittadina che rappresenta. La battaglia contro il razzismo, nello sport e nella società, deve essere ferma e condivisa», ha concluso Spadafora.

Fonte: Adnkronos

(ph: imagoeconomica)