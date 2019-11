Verona, in arrivo il meglio dello street food da tutto il mondo

Condividi

Manca poco all’evento Street Food Around the World che si terrà a Verona all’ex Arsenale il 15, 16 e 17 Novembre. Oltre al meglio dello street food nazionale ed internazionale, sarà possibile gustare anche birre artigianali e vini. Inoltre spazio per bimbi e famiglie con area dedicata, più musica e spettacolo. Ingresso gratuito.

Programma

Venerdì 15 Novembre stand aperti dalle 18:00 alle 00:00

Sabato 16 Novembre stand aperti dalle 12:00 alle 00:00

Domenica 17 Novembre stand aperti dalle 12:00 alle 00:00