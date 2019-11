Vicenza, il Natale è arrivato in città

Condividi

Sono tante le novità della stagione natalizia 2019-2020 a Vicenza. Proprio oggi è iniziato l’allestimento delle luminarie che quest’anno faranno scendere nelle vie e contrade del centro storico, fino a raggiungere la prima periferia, tanti fiocchi di neve a luce calda. In piazza dei Signori e nelle piazze principali la suggestione sarà offerta dalle tradizionali e sempre tanto apprezzate cascate di luci, in armonia con i fiocchi di neve. Protagonista sarà l’albero di Natale in piazza dei Signori che quest’anno sarà un abete vero che a conclusione delle festività verrà trapiantato sull’altipiano di Asiago.

Inoltre, il 7 dicembre 2019 arriveranno i mercatini di Natale in corso Fogazzaro, piazza San Lorenzo, contra’ Cesare Battisti e corso Palladio, che rimarranno aperti fino al 6 gennaio 2020, dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 19, venerdì, sabato e prefestivi dalle 10 a mezzanotte, domenica e festivi dalle 10 alle 22. In piazza San Lorenzo sarà allestito il villaggio, aperto dal venerdì alla domenica, nei giorni festivi e nei prefestivi, dedicato all’artigianato creativo con incontri, laboratori e spettacoli. E poi in piazza Biade, accanto a piazza dei Signori e alla Basilica Palladiana, arriverà la pista di ghiaccio, tanto gradita lo scorso anno.