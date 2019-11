Da “Sister Act” all’arte di apparecchiare: Whoopi Goldberg a Bassano

Condividi

Sabato 30 novembre (dalle ore 18) l’attrice americana Whoopi Goldberg sarà a Bassano del Grappa alla celebre Libreria Palazzo Roberti, per autografare il suo originale quanto inaspettato libro “The Unqualified Hostess” (Rizzoli International, 2019), dedicato all’arte di apparecchiare la tavola con stile e originalità.

Agli scaffali di cucina e arredamento si aggiunge dunque un libro che promette molte sorprese: «Ho scritto questo libro che, francamente, è l’ultimo libro che qualcuno si sarebbe aspettato da me – spiega in un comunicato l’autrice e assicura: «I do it in my way and you can too -, ovvero io lo faccio a modo mio e potete farlo anche voi!».

Al piacere di incontrare la famosa autrice si unisce dunque la certezza che il suo libro sarà un prezioso alleato in casa: «Ammettiamolo, guardi un sacco di volumi di intrattenimento e pensi che non potrai mai riuscire a casa tua, non hai le giuste cose e non realizzerai mai quello che stai vedendo. In questo caso sarà diverso! Voglio mostrarvi che basta la passione per preparare una bella tavola».

Whoopi Goldberg è nata a New York nel 1955 come Caryn Elaine Johnson, entra nel mondo del cinema dopo aver fatto i lavori più umili. La sua proverbiale mimica la distingue da tutte le colleghe di Hollywood. Il debutto nel 1985 è già un successo: il grande regista Steven Spielberg la scrittura come protagonista per “Il colore viola” e lei sfodera una performance che vale un Golden Globe e la prima nomination agli Oscar. L’agognata statuetta come “miglior attrice non protagonista” arriva sei anni dopo con la sensitiva Oda Mae Brown di “Ghost“, che le regala il massimo della celebrità internazionale, oltre al novantacinquesimo posto nella classifica delle cento più grandi interpretazioni di tutti i tempi. Nel 1992 interpreta una suora svitata e coraggiosa in “Sister Act” (si aggiudica una nomination ai Golden Globe) e in anni più recenti si scopre anche abile doppiatrice. In prima linea per i diritti degli omosessuali, nel 2002 guadagna la stella nella Hollywood Walk of Fame. Nel 2014 è nel cast di Tartarughe Ninja, remake della celebre saga di fantascienza degli anni Novanta.

Con questo evento esclusivo Libreria Palazzo Roberti, guidata dalle sorelle Lavinia, Lorenza e Veronica Manfrotto, corona così un nuovo successo. Nel panorama delle librerie indipendenti italiane, Palazzo Roberti infatti si caratterizza per un’attività di promozione della lettura di alta qualità, realizzata attraverso eventi speciali, ospiti prestigiosi, incontri di letteratura dentro e fuori palazzo. Con più di 20 anni di storia, ospitata in un’antica dimora del centro cittadino, è stata più volte definita dagli autori e dalla stampa “la libreria più bella d’Italia“.

Il firmacopie di Whoopi Goldberg si terrà sabato 30 novembre, dalle ore 18, e sarà accompagnato da un aperitivo.

(Ph. David Shankbone – Wikipedia)