Mattinata da incubo in A4 per incidenti e cantieri: code e caos

Mettersi in viaggio in A4, in direzione Milano, questa mattina può trasformarsi in un vero e proprio incubo. Si registrano infatti lunghe code da Verona est a causa di un incidenti e cantieri. Sebbene i sinistri, tutti di lieve entità, siano stati risolti e la carreggiata sia stata liberata, il traffico congestionato continua a persistere. La situazione più difficile si registra da San Bonifacio e Sommacampagna. Caos anche a Peschiera.