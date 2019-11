Marostica, il cioccolato pronto ad invadere la città degli scacchi

Condividi

Linkedin email

Si intitola “CHOCOLATE con arti e mestieri” la manifestazione dedicata al cioccolato artigianale che animerà il cuore di Marostica da venerdì 8 a domenica 10 novembre. Organizzata dal Comune in collaborazione con Chocomoments – l’evento itinerante che muove in ogni angolo d’Italia migliaia di golosi – la kermesse prevede tante iniziative a tema per deliziare gli occhi e il palato di tutti i buongustai: in Piazza degli Scacchi ci saranno le bancarelle della Mostra Mercato, aperte dalle 9 alle 20, insieme a tante iniziative dedicate a grandi e piccini. Da non perdere, domenica alle 15:30, lo spettacolo della maxi stecca di cioccolato, una creazione lunga ben 40 metri che, una volta realizzata, sarà offerta in degustazione a tutti i presenti.

È invece dedicato ai “mastri cioccolatieri di domani” il laboratorio “Chocobaby“, proposto nei tre giorni della rassegna dalle 15.30 alle 17.30. Sotto l’esperta guida degli artigiani di Chocomoments, i bambini impareranno a realizzare con le proprie mani squisiti cioccolatini da gustare a casa. A loro disposizione l’occorrente per dare sfogo alla creatività: grembiuli, cappellini, guanti e attrezzi per la lavorazione. Il costo di partecipazione è di 5 euro.

A contorno della girandola di eventi dedicata al cioccolato di qualità non mancheranno altre iniziative, come il raduno di auto d’epoca in Piazza Castello previsto sabato mattina dalle 9 alle 10. Ma saranno soprattutto i prodotti a base di cacao a tenere banco nel centro storico della città degli scacchi. Negli stand della Mostra Mercato si potranno infatti acquistare creazioni cioccolatiere di alta qualità, realizzate artigianalmente a partire dalle migliori materie prime.