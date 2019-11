Operaio ucciso mentre va in bici al lavoro

Condividi

Tragedia questa mattina, martedì, intorno alle 6.15, in via Gasdotto, a Valdagno. Nenad Trujic, 33 serbo residente da molti anni a Valdagno con la famiglia in contrada Marcantoni, stava viaggiando da Piana in direzione di Valdagno quando è stato investito da una Toyota con al volante un 59enne di Valdagno.

A causa dell’impatto il 33enne è finito prima sul cofano e poi sul tettuccio della Toyota. Il guidatore, che ha dichiarato di non aver visto il ciclista, è risultato negativo all’alcol test e al test per le sostanze stupefacenti ed ora è indagato per omicidio stradale. La salma è già stata restituita alla famiglia per i funerali.