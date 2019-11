Ulss 9 Scaligera, nasce la Web Tv

Condividi

Lo scenario dei media digitali e delle comunicazioni multimediali dell’Azienda Ulss 9 Scaligera, diretta da Pietro Girardi, amplia il suo orizzonte con la nascita della Web Tv Ulss 9 Scaligera, un portale aggregatore di contenuti video in grado di informare con tempestività i cittadini sui servizi e sulle attività dell’azienda socio sanitaria. I contenuti sono visibili nella home page del portale aziendale, su Facebook e sul nuovo profilo Instagram. La web tv nasce per essere utilizzata su qualsiasi tipo di device (tablet, smartphone, connected tv, ecc) in qualsiasi luogo e momento della giornata.

«Tra i compiti della sanità pubblica – dichiara il Direttore generale Pietro Girardi – c’è quello di offrire cure e assistenza, ma anche e forse soprattutto quello di promuovere la salute di tutti i cittadini ricorrendo a iniziative di promozione e di educazione sanitaria. Ed è questo il primo scopo dichiarato della nostra Web Tv: informare l’utenza sui servizi erogati, contribuendo a promuovere azioni di sensibilizzazione in merito a stili di vita, tematiche di educazione sanitaria e di prevenzione, per consentire al singolo e a un’intera comunità di acquisire una maggiore consapevolezza sui temi della salute e del benessere, mettendo in pratica comportamenti utili a eliminare fattori di rischio e prevenire patologie».

Primi protagonisti della Web Tv sono medici, specialisti, dirigenti e operatori, che si rivolgeranno ai cittadini in prima persona. Verranno proposte anche “pillole di salute” su temi specifici, stagionali, sociali e sanitari. Per la Ulss 9 Scaligera, dunque, una comunicazione sempre più multimediale, interattiva e vicina ai cittadini.