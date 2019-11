Federterme, un secolo di industria e cultura termale in un libro

Condividi

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – Un libro per celebrare i 100 anni di storia di Federterme 1919-2019. Una rassegna illustrata della storia delle imprese termali italiane nell’ultimo secolo; una narrazione accompagnata da oltre 200 immagini, che restituiscono la vicenda termale nazionale. Il volume è curato da Annunziata Berrino, docente dell’Università degli studi di Napoli Federico II e specialista di Storia del turismo, ed è stato presentato in occasione delle celebrazioni del Centenario a Palazzo Giustiniani.

Per questo volume Berrino ha attinto prima di tutto all’archivio della rivista “Terme e Riviere”, acquistata da Federterme e attualmente conservata nella sede di Via Po a Roma; le immagini storiche sono in gran parte tratte infatti da materiale promozionale e opuscoli informativi che nel corso del Novecento sono pervenuti alla redazione della rivista. Questa già ricca documentazione è integrata con l’iconografia storica e contemporanea posseduta dalle singole aziende associate.

All’intento celebrativo del libro hanno partecipato i rappresentanti degli enti e delle istituzioni che a diverso titolo operano per e nel termalismo e che ne danno testimonianza con brevi interventi augurali: il presidente di Federterme-Confindustria, Costanzo Jannotti Pecci, il ministro della Salute Roberto Speranza, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, il presidente di Federturismo-Confindustria Gianfranco Battisti, il presidente della Fondazione FoRST Aldo Ferruzzi, il direttore generale di Federterme-Confindustria Aurelio Crudeli, il docente della Luiss Guido Carli Nicola Quirino. Chiude il volume un breve apparato che comprende una cronistoria essenziale dei 100 anni di Federterme, firmata da Aldo Li Castri e gli organigrammi di Federterme e di FoRST.