Monselice: minacciato da borseggiatore, vicesindaco spara in stazione

Condividi

Linkedin email

Minuti di terrore, nel tardo pomeriggio di ieri in stazione a Monselice. Un agente della polizia locale ha sparato 5 colpi in aria dopo essere stato minacciato da un borseggiatore in fuga.

Cosa è successo

Secondo una prima ricostruzione, erano circa le 16 e 50 quando, in via Matteotti, un uomo ha strattonato violentemente una 77enne per rubarle la borsetta e si è dato alla fuga verso la stazione. La rapina è avvenuta sotto gli occhi di una pattuglia della polizia locale che si è messa all’inseguimento, prima in auto, poi a piedi. L’agente Orfeo Dargenio è riuscito a raggiungere il rapinatore che, secondo quanto riferito dallo stesso pubblico ufficiale, gli avrebbe puntato in faccia una pistola. Dargenio ha sfoderato a sua volta l’arma di ordinanza e ha sparato 5 colpi in aria. Il malvivente è fuggito attraversando i binari e si è dileguato per poi essere fermato in serata. Dargenio, oltre ad essere in servizio a Monselice, è vicesindaco di Solesino, il Comune noto alle cronache per aver acquistato delle pistole Glock per i propri agenti.