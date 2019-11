Condividi

I primi fiocchi di neve della stagione stanno imbiancando in queste ore le piccole Dolomiti in particolare a Cima Grappa, Lessinia, Baldo e Altopiano di Asiago. Non sono previsti particolari accumuli visto che le precipitazioni sono deboli e discontinue. Ma la prima neve è sempre e comunque una grande emozione. Anche le previsioni per i prossimi giorni fanno ben sperare.

(ph: Instagram sebastianotrevisani)