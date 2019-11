Guida Michelin 2020, in Veneto brillano 6 stelle: ecco gli chef premiati

Condividi

E’ stata presentata al Museo Mudec di Milano la Guida Michelin 2020 giunta alla sua sessantacinquesima edizione. La notizia principale è sicuramente la terza stella assegnata ad Enrico Bartolini. Ma le soddisfazioni per il Re Mida della ristorazione non finiscono qui perchè conquista due stelle Michelin anche il suo ristorante di Venezia Glam by Enrico Bartolini con lo chef Donato Ascani. Si porta a casa una stella anche il ristorante Storie d’Amore a Borgoricco (Padova).

Confermate le due stelle dell’Antica Trattoria Cera di Lionello Cera a Campagna Lupia (Venezia) e la stella allo Spinechile di Schio (Vicenza). Depennato invece il ristorante Aga di San Vito di Cadore (Belluno) perché gli chef Oliver Piras e Alessandra Del Favero hanno accettato la proposta di aprire un locale a New York.

(ph: Facebook Enrico Bartolini)