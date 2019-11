Terme, Jannotti Pecci: “15 mila nuovi posti lavoro con destagionalizzazione”

Condividi

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – “Il termalismo oggi, a cavallo tra cure e benessere, è un settore che può garantire con certezza una crescita stabile dell’occupazione nei prossimi anni. Stiamo parlando di almeno 15.000 posti di lavoro nei prossimi tre anni che possono essere facilmente creati consentendo alle terme di destagionalizzare la loro attività”. Lo ha dichiarato il presidente di Federterme-Confindustria Costanzo Jannotti Pecci a margine del convegno sui cento anni della Federazione che rappresenta tutte le terme italiane.

Secondo Jannotti Pecci, questo si può realizzare “attraverso l’ampliamento dell’offerta dei servizi che, oltre alle cure tradizionali, dovrà poter ricomprendere anche una serie di nuove prestazioni”.

“La domanda di salute e di benessere sta crescendo a due cifre in Europa e nel resto del Mondo – ha continuato il presidente di Federterme – mentre in Italia segna ancora il passo. Chiediamo oggi alla politica di voler affrontare insieme a noi la sfida che consentirà al nostro settore di raggiungere questo traguardo e di investire principalmente su occupazione giovanile, femminile e di qualità”.

Il numero degli occupati nei soli stabilimenti termali è pari a circa 11.500 unità (pari in media a circa 35 dipendenti per stabilimento). Se a questi si aggiungono quelli dell’indotto, il numero sale a circa 65.000. Nel nostro Paese, il numero degli stabilimenti termali in attività risulta complessivamente pari a 323.