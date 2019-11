Scorzè, la festa del radicchio rosso di Treviso

Condividi

Inizia venerdì 8 novembre e durerà fino al 24 novembre 2019 la 38^ edizione della Festa del Radicchio Rosso di Treviso IGP a Rio San Martino di Scorzè (Ve). Il ricco e variegato programma, è frutto di una organizzazione ben collaudata e della volontà di rendere protagonista il territorio del radicchio, i suoi prodotti e la sua cultura. Nata in occasione della 32^ edizione della Festa del Radicchio, la “Casa degli IGP veneti”, fondata sui tre consorzi del radicchio rosso IGP di Treviso, Verona e Chioggia, continua ad essere protagonista della rassegna che punta a promuovere prodotti e territori veneti. Il filo rosso dei tre radicchi attraverserà e collegherà le iniziative e gli eventi dell’intera manifestazione.

PROGRAMMA

Venerdì 8 novembre

Amici del Radicchio e IN’S MERCATO presentano Drupi in concerto. Ingresso libero.

Sabato 9 novembre

Orchestra Fabio Reginato e Monica

Domenica 10 novembre

38ª Mostra del Radicchio Rosso di Treviso precoce IGP

20ª Mostra della Patata Dolce Americana

10:00 Esposizione veicoli da competizione degli anni ‘30.

10:00 RIO O’CLOCK in collaborazione con Gioielli Endimioni.

11:30 Esibizione di velivoli storici della collezione Jonathan di Giancarlo Zanardo.

11:30 Inaugurazione della mostra ortofrutticola, con il Corpo Bandistico Parrochiale di Maser, nel centenario dalla fondazione dell’ANA

11:45 Inaugurazione della mostra dell’Ass.“Il Rivolo”

14:30 Esibizione equestre della scuderia Ippogrifo di Peseggia

15:00 Esibizione della Fanfara degli Alpini di Maser

17:00 Spettacolo pirotecnico musicale di Friulveneto (di fronte allo stabilimento San Benedetto)

21:00 Orchestra Marco e il Clan

Lunedì 11 novembre

“Rio in Festa” Festività del patrono San Martino vescovo di Tours

Giornata di attenzione per bambini, famiglie e anziani del territorio comunale

10:00 Attività per i bambini delle scuole elementari,

Giochi antichi con l’Ass. Cultura e Tradizione Contadina di Santa Cristina e Ass. Palio di Zero Branco.

Laboratorio di cesteria con Sandro Milan

12:00 Pranzo per gruppi, famiglie e anziani

19:30 Esibizione della scuola Ren Bu Kan karate di Peseggia con i maestri Amelio Michielan e Mauro Giglione, entrambi terzi dan.

21:00 Leonardo Manera direttamente da Zelig e Colorado

Mercoledì 13 novembre

Gala di San Martino. Cena a tema in collaborazione con l’Istituto Alberghiero “Alberini” di Treviso, detentore del premio San Martino challenger 2018.

Serata Speciale Pizza & Birra al radicchio Ambra Rossa in collaborazione con Pizzeria Meridiana e Birrificio San Gabriel.

In questa serata non sarà in funzione la cucina tradizionale.

Giovedì 14 Novembre

Orchestra Pietro Galassi con Marianna Lanteri

Venerdì 15 Novembre

Luciano Gaggia Dj – One Man Show. Serata Disco Fever

Sabato 16 Novembre

18:00 Esibizione di Ginnastica artistica, hip hop, danza, zumba… sport per tutti con Ass. La Fenice ASD di Cappella di Scorzè.

21:00 Jackson Live tribute band

Domenica 17 Novembre

RIO SOLIDALE – Giornata della Solidarietà e del Ringraziamento

23ª Mostra del Radicchio Rosso di Treviso tardivo I.G.P. ospita la Ciliegia di Marostica I.G.P.

31ª Mostra del Kiwi

09:30 “Antichi mestieri” con il Gruppo Amatori Trattori Storici di Piombino Dese e Trebaseleghe

10:15 Rio incontra l’Italia dei Motori: Raduno Abarth

10:15 Inaugurazione delle mostre ortofrutticole

10:30 Santa Messa presso il Palaradicchio, animata dal coretto parrocchiale

13:00 Taglio delle torte della rassegna “RIO DOLCE”, le pasticcerie del territorio insieme per solidarietà verso l’Ass. “Moltiplicare la Speranza” ONLUS delle Suore Domenicane in Camerun

14:30 Gara interregionale di Tiro alla Fune “15° Trofeo Scattolin Luigi”

15:00 Esibizione del Gruppo Folklorico di Cesiomaggiore

21:00 Orchestra Sorriso

Lunedì 18 Novembre

Orchestra Marco e i Niagara

22:30 Gran finale della pesca di beneficenza, estrazione finale di Buoni Maxi Spesa da 1.000 €, 500 € e 250 €

Giovedì 21 Novembre

A TAVOLA CON GLI CHEF DEL VENETO E LA CONFRATERNITA DEI BIGOI AL TORCIO

7 piatti di 7 province in favore del Coro Antoniano ONLUS. Ospite della serata Jimmy Ghione, direttamente da Striscia la notizia.

Menu speciale con i piatti degli chef delle sette province venete e i bigoi al torcio della Confraternita dei Bìgoi al Torcio di Limena (PD)

In questa serata non saranno in funzione né la cucina tradizionale né la pizzeria.

“LA STRADA DEL RADICCHIO INCONTRA… LA CASA DEGLI IGP VENETI”

Rassegna enogastronomica e mostra mercato di tipicità venete, dal 22 al 24 novembre

Venerdì 22 Novembre

19:30 Inaugurazione della Rassegna enogastronomica e mostra mercato dei prodotti tipici regionali “La Strada del Radicchio Incontra La Casa degli IGP veneti”. Conduce Luca Sardella

21:00 Repeatles in concerto – tribute band Beatles

Piatti speciali: I Risotti I.G.P. veneti con riso del Delta del Po IGP.

Sabato 23 Novembre

21:00 RIO SOLIDALE – Rio’s Got Talent – Talenti per la vita. Gara tra vari gruppi e persone che esprimono il proprio talento (ballerini,musicisti,cantanti,attori,arti marziali,barzellettieri,mangiatori di radicchio,giocolieri e saltimbanchi) per la vita.Il ricavato della serata andrà alla Fondazione ALTRE PAROLE Onlus che opera per l’umanizzazione delle cure oncologiche.

SE HAI UN TALENTO DA ESPRIMERE ALLORA ISCRIVITI SUBITO allo 3480062446

LE ISCRIZIONI SI CHIUDONO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MASSIMO DI 12 (TALENTI SINGOLI E/O GRUPPI)

Special guest FLIP Magamondo, campione del mondo di street magic.

Piatto speciale: “Spiedo d’Altamarca” proposto dalla Pro Loco di San Pietro di Feletto

Domenica 24 Novembre

13ª Corsa Campestre Per le Vie del Radicchio “9° Memorial Luigi Puntel”

12° Concorso Enogastronomico per Istituti Alberghieri PREMIO SAN MARTINO challenge “Alla ricerca delle eccellenze del nostro territorio”, presenta Luca Sardella, ospite d’onore lo chef stellato Filippo Saporito

08:30 Corsa campestre non competitiva aperta a tutti

09:00 Corsa campestre riservata ai tesserati FIDAL, in collaborazione con C.S. Libertas Scorzé; G.S. Fiamme Oro di Padova; Polizia dello Stato; in collaborazione con F.A.C.A.D. s.n.c.

09:30 Apertura mostra mercato dei prodotti tipici regionali

09:30 Nordic Walking “Camminata sulla Strada del Radicchio”

10:30 Rio incontra l’Italia dei Motori: Raduno Fiat X1/9.

14:30 Premiazioni del concorso “Premio San Martino”

21:00 Orchestra I Sabia