Acqua alta, vento, pioggia e neve: Veneto nella morsa del maltempo

Anche questa settimana sarà caratterizzata dall’avvicinamento da nord-ovest a più riprese di masse d’aria di origine polare, che convoglieranno sul Veneto correnti umide dai quadranti meridionali; fino a venerdì tutti i giorni ci saranno altre precipitazioni in varie fasi ed in particolare nel corso di martedì. Vediamo le previsioni nel dettaglio di Arpav per i prossimi giorni.

Martedì 12. Cielo molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni. Probabilità alta (75-100%); saranno estese, frequenti, anche abbondanti. La quota neve in giornata salirà fino a 1600/1800 metri sulle Prealpi e 1400/1700 metri sulle Dolomiti, di sera invece scenderà fino a 1000/1200 metri sulle Dolomiti e 1200/1400 m sulle Prealpi. Temperature. In aumento rispetto a lunedì, anche sensibile nelle ore notturne; molto sopra la norma di notte e sotto la norma in modo leggero o moderato di giorno. Venti. Sulla pianura da nord-est, in prevalenza moderati, su costa e zone limitrofe a tratti tesi/forti. Nelle valli deboli con direzione variabile. In alta montagna tesi/forti da sud-est.

Mercoledì 13. Fino a metà mattina cielo molto nuvoloso o coperto, in seguito diminuzione della nuvolosità a partire da sud-ovest fino a cielo anche poco o parzialmente nuvoloso dal pomeriggio. Precipitazioni. Fino all’alba probabilità alta (75-100%); saranno estese, frequenti, anche abbondanti, con quota neve a 1000/1200 metri sulle Prealpi e a 700/900 metri sulle Dolomiti. Tra il mattino ed il pomeriggio probabilità in diminuzione; tenderanno a diradarsi partire da sud-ovest, con quota neve un po’ in aumento. Di sera ovunque assenti. Temperature. Rispetto a martedì fino al mattino saranno senza variazioni di rilievo, tra il pomeriggio e la sera in calo anche sensibile con minime nelle ultime ore. Venti. Sulla pianura nella prima metà di giornata deboli/moderati con direzione variabile, in seguito moderati/tesi da ovest. Nelle valli deboli con direzione variabile. In alta montagna tesi/forti fino al primo mattino e poi moderati/tesi, da sud-est.

Giovedì 14. Fino al pomeriggio alternanza di nuvole e rasserenamenti senza precipitazioni, sulla pianura con alcune nebbie fino all’alba ed in dissolvimento durante il mattino; di sera nuvolosità in aumento con delle precipitazioni, che sui monti saranno nevose generalmente sopra i 1000/1200 metri di quota. Temperature in calo di notte ed in aumento di giorno.

Venerdì 15. Cielo molto nuvoloso o coperto con varie precipitazioni, nevose generalmente sopra i 1300/1500 metri di quota, e temperature in aumento.