Natale, addobbi casa in anticipo? Non sei pazzo, solo felice

Sei tra quelli che iniziano a tirare fuori gli addobbi natalizi già a novembre? Una persona che, finito Ferragosto, inizia già a pensare al Natale? Per la scienza non sei strano ma semplicemente più felice di chi non lo fa. Le lucine, l’albero e il presepe, infatti, per gli esperti hanno molti benefici sull’umore.

Steve McKeown, psicologo e fondatore della McKeown Clinic, ha spiegato a Repubblica come immergersi nell’atmosfera del Natale fa mantenere i contatti con il bambino che è in noi, facendo sembrare più lontani le responsabilità e i problemi della vita adulta: «Addobbare casa in anticipo nella maggior parte dei casi nasconde motivazioni legate alla nostalgia di quando si era piccoli. In un mondo pieno di stress e ansia – spiega lo psicologo – la gente associa ciò che è correlato al Natale alla felicità. Le decorazioni sono semplicemente un’ancora alle emozioni e all’eccitamento di quando eravamo bambini».

(ph: shutterstock)