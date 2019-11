L’implantologia dentale per risolvere l’edentulia

Condividi

(La Spezia, 13 Novembre 2019) – La Spezia, 13 Novembre 2019 – La bellezza di un sorriso evoca in un istante tante emozioni ed esprime la propria identità. Talvolta non basta dedicarvi cura e attenzioni per evitare certe problematiche. Alle prime avvisaglie, a prescindere dalla natura dell’impasse, conviene agire richiedendo la consulenza di centri esperti.

L’evoluzione delle tecniche odontoiatriche consente oggi di intervenire con maggiore efficacia dal punto di vista dei risultati, apportando un concreto miglioramento anche ai casi più complessi di perdita dei denti, edentulia parziale o totale.

La perdita dei denti provoca situazioni che vanno oltre la gravità riscontrabile dal punto di vista strettamente medico. Sì, perché molto di frequente episodi di questo genere condizionano la percezione di sé e modificano la vita sociale. Non sono insolite vicende legate a fenomeni depressivi.

La perdita dei denti andrebbe considerata sia per gli effetti dal punto di vista estetico sia per le conseguenze funzionali, rispetto alle quali emergono problematiche assai rilevanti: pensiamo ai danni indotti a digestione e postura.

Alcune tecniche odontoiatriche riescono a sanare il problema sia in termini estetici, che propriamente di salute in tempi molto ridotti. È all’interno di questo quadro che si collocano gli interventi di implantologia a carico immediato.

Per quello che riguarda l’implantologia a carico immediato, nei casi clinicamente idonei, è possibile collocare la protesi fissa sugli impianti in 24-48 ore dall’intervento.

Perché scegliere i servizi di implantologia dei centri odontoiatrici IRIS

Il dr. Cesare Paoleschi, fondatore di IRIS, ha dedicato la sua carriera alla cura dei casi difficili. In oltre trent’anni di esperienza ha approfondito la conoscenza delle tecniche chirurgiche implantologiche e oggi è in grado di eseguire interventi di chirurgia dentale avanzata come gli impianti zigomatici.

La rete di studi odontoiatrici IRIS è composta da centri in Toscana e Liguria, tra cui dentista Iris Pisa, dentista Iris Firenze, . Vengono proposte soluzioni anche per casi complessi, grazie allo staff multidisciplinare che fa della formazione e del costante aggiornamento il proprio tratto caratterizzante.

IRIS fornisce un’ampia varietà di servizi, nell’ambito dei quali troviamo: implantologia osteointegrata, protesi dentarie fisse e mobili, conservativa ed endodonzia, ortodonzia dell’adulto e del bambino, estetica dentale, laserterapia (nei centri autorizzati).

