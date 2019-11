«Cambiamenti climatici, il Veneto non ha stanziato fondi? Tutto falso»

Condividi

«Rispetto a quanto diffuso da emittenti televisive e testate giornalistiche che hanno dato ampio spazio alle affermazioni affidate a una pagina Facebook di un consigliere regionale veneto, censuro in maniera netta chiunque, in questo frangente, diffonda notizie false, speculando sulla tragedia che stiamo vivendo a Venezia». Queste le parole del presidente del Consiglio del Veneto Roberto Ciambetti sulla notizia che il bilancio regionale di questi giorni fugge dall’impegno in campo ambientale e di lotta ai cambiamenti climatici

«Solo nella lotta all’inquinamento atmosferico, fattore determinante nel cambiamento climatico, in questi ultimi tre anni la Regione del Veneto ha speso 965 milioni, poco meno di un miliardo di euro contro lo smog, su un bilancio annuo complessivo che si aggira attorno ai 12 miliardi dei quali quasi 4/5 sono destinati per legge alla sanità. Dire che non facciamo nulla, dunque, è mentire», conclude Ciambetti.

(ph: imagoeconomica)