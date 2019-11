Ritirato formaggio Arrigoni da Coop e Metro

Condividi

COOP e METRO hanno diffuso il richiamo precauzionale di un lotto di formaggi Fior di capra Fiorone Arrigoni, e di un lotto di caprino fresco spalmabile sempre a marchio Arrigoni, per la possibile presenza di sostanze inibenti. I prodotti interessati dal richiamo sono:

Fiordicapra Fiorone in confezione da 2×75 grammi, con il numero di lotto 2210 e la data di scadenza 11/12/2019

Caprino fresco spalmabile in vaso da 1.000 grammi, con il numero di lotto 2210 e la data di scadenza 04/12/2019.

caprino spalmabile arrigoniEntrambi i formaggi richiamati sono stati prodotti per Arrigoni Battista Spa dal Caseificio Cattaneo Srl, nello stabilimento di via Marco Biagi 18, a Lomagna, in provincia di Lecco.