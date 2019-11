Fiera di Santa Caterina a Barbarano Mossano

Condividi

Torna a Barbarano l’antica fiera di Santa Caterina, una delle più grandi e famose del Veneto, tipico appuntamento autunnale per i vicentini. L’appuntamento è domenica 24 novembre e lunedì 25 novembre.

Programma

Mercatini con associazione Il Tritone

Area giochi di un tempo

Mostra su Leonardo da Vinci presso Palazzo dei Canonici

Mostra sull’Aereonautica presso l’ex Casa del Fascio

Degustazioni gratuite di vini dei Colli Berici con l’ Ufficio Turistico Barbarano Mossano

Mercatino del libro

𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟐𝟒 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞

Outdoor Sport Festival: esposizione e test gratuiti per ciclismo, running, trekking, nordic walking

Rundog a cura di Lab4sport (con iscrizioni e contributo in loco)

ore 10.00 visita di Barbarano e villa Marinoni (iscrizioni obbligatorie su bit.ly/tour-barbarano e contributo in loco)

ore 11.00 Mauro Corona – Official e Matteo Righetto presentano il libro “Il passo del Vento” al Palatenda in via Zonato. In collaborazione con Libreria Bonturi San Bonifacio

pranzo presso la Baita degli Alpini con specilità

ore 14.30 Banda Folkloristica Euganea con majorettes

ore 16.45 e 17.15 Strie Fire Show spettacolo

𝐋𝐮𝐧𝐞𝐝𝐢̀ 𝟐𝟓 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞

Piatti della tradizione: “Trippe alla parmigiana” e “Fugasse con la ua” presso la Baita Alpini

ore 10.30,14.30 e 16.00 spettacoli di giocoleria con Malabarista Giocoequlibrista

ore 11.00 e 15.30 esposizione e volo rapaci

ore 18.00 presentazione del libro “Tracce del passato – Mille proverbi veneti” di Diego Lovato presso l’ex casa del fascio

dj set

(Ph. Facebook – Ufficio turistico Barbarano Mossano)