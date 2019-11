Lattebusche, addio al presidente-agricoltore Donazzolo

Condividi

Il mondo dell’economia piange in queste ore la scomparsa di Francesco Saverio Donazzolo, (al centro nella foto) storico presidente della cooperativa di Pedavena (Belluno) Lattebusche. Aveva 86 anni e per 30 è stato alla guida della cooperativa. È stato il primo presidente-agricoltore, impegnato contemporaneamente nella fatica di campi e stalla e nella gestione dell’azienda.

Anche il presidente della regione Luca Zaia si unisce in una nota al cordoglio della comunità di Pedavena e del Bellunese per la sua scomparsa. «Donazzolo non è stato solo il presidente, il leader per trent’anni, della grande cooperativa bellunese di Busche: è stato il presidente-agricoltore, un uomo capace di fare squadra e di creare alleanze e cooperazione attorno alla montagna, agli allevatori e alla filiera casearia, partire dal proprio lavoro e dalla propria esperienza di famiglia e di impresa».

«Ad uomini così, capaci di tenere salde le proprie radici e di pensare in grande, il Veneto è profondamente debitore – prosegue Zaia – Se oggi abbiamo un colosso cooperativo che ha aggregato il meglio della produzione lattiero casearia della varie aree del Veneto e che, con i propri prodotti di qualità, ha conquistato i mercati europei e mondiali, lo dobbiamo anche all’intuizione, alla generosità e alla passione di Donazzolo, che ha sempre creduto nel ‘fare squadra’, nelle potenzialità dell’anima cooperativa e nello spirito di collaborazione degli uomini di montagna».

(In foto la festa per i 60 anni di Lattebusche a Cesiomaggiore nel 2014, Ph Facebook – Stefano Vietina)