Alluvione Venezia, Cgia: «Stop tasse alle aziende»

Oggi è il lunedì nero delle tasse per famiglie e imprese italiane. Situazione che rischia di pesare soprattutto per le persone recentemente colpire dal maltempo. Per questo Paolo Zabeo, (in foto) direttore del centro studi della Cgia di Mestre, come riporta il Mattino di oggi, chiede al governo uno stop delle tasse per le aziende del capoluogo veneto.

«Invitiamo il ministro (dell’economia, n.d.r.) Gualtieri ad approvare un decreto che cancelli le sanzioni e gli interessi legali per quelle aziende che non riusciranno a onorare l’impegno. Sarebbe un segnale importante, che darebbe un po’ di sollievo economico a tantissimi artigiani e piccoli commercianti i messi in ginocchio dal maltempo di questi giorni». (t.d.b.)

(Ph. Imagoeconomica)