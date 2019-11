Vicenza, la città di Palladio tra Colli Berici e ville venete

Condividi

L’associazione Meeters organizza per sabato 23 novembre un’escursione che permetterà di visitare alcune delle ville venete più belle e allo stesso tempo contemplare la bellezza del paesaggio collinare. «Passeggeremo sul favoloso promontorio prospiciente Vicenza; qui, tra santuari e ville venete, ci lasceremo trasportare con la mente incantati all’interno della magnifica cornice dei Colli Berici – spiega l’associazione – Dopo aver risalito Monte Berico, passeremo per il noto santuario e per il Museo del Risorgimento; scenderemo poi nella valletta del silenzio fino ad osservare esternamente Villa Capra, meglio conosciuta come la Rotonda del Palladio».

«Le ville non finiscono qui, un’altra ci attenderà subito dopo: Villa Valmarana ai Nani, l’edificio che ospita il ciclo di affreschi di Giambattista Tiepolo e del figlio Giandomenico, sarà incredibile da ammirare dall’esterno. Arriveremo infine in centro storico a Vicenza – prosegue l’associazione – fino a piazza dei Signori, dominata da uno dei capolavori simbolo della città e che la rende famosa in tutto il mondo: la Basilica Palladiana. Le logge in marmo bianco a serliane che ci colpiranno dal primo istante sono un’aggiunta dell’architetto rinascimentale che riprogettò il Palazzo della Ragione, rendendo la struttura gotica preesistente ancora più accattivante. Talmente preziosa da essere riconosciuta Patrimonio UNESCO insieme a tutti gli altri edifici del Palladio, è oggi teatro di mostre d’architettura e d’arte ed eletta monumento nazionale».

Programma

ORARIO DI RITROVO: 9.30 dettagli nel sito meeters.org

PRANZO AL SACCO

TERMINE PASSEGGIATA: ore 13 circa

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 15 euro (Riservato ai Soci)

Informazioni

COSA PORTARE: Obbligatorie scarpe da trekking o da ginnastica, bevande, snacks, pranzo al sacco, bastoncini da trekking se usati solitamente, eventuale protezione da pioggia e vento

DIFFICOLTÀ [1-5]: Livello 4

DISLIVELLO: 250 metri circa

LUNGHEZZA: 10 chilometri circa

COME PARTECIPARE:

Una volta richiesta la quota sociale, iscriversi qui

(Ph. Facebook – Meeters)